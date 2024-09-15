«Челси» и «Борнмут» установили рекорд АПЛ по числу желтых карточек в одном матче
В матче 4-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Челси» (0:1) был установлен рекорд лиги по количеству желтых карточек, сообщает Opta.
Обе команды суммарно получили 14 предупреждений, что является историческим максимумом для одной игры АПЛ.
«Челси» (7 очков) поднялся на седьмое место в АПЛ. «Борнмут» (5) идет 11-м в турнирной таблице после 4 туров.
В следующем туре лондонцы 21 сентября на выезде сыграют с «Вест Хэмом». «Борнмут» в этот же день в гостях встретится с «Ливерпулем».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|7-1
|9
|
3
|Астон Вилла
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Брайтон
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
5
|Нот. Форест
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Ньюкасл
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
7
|Челси
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
8
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
9
|Брентфорд
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
10
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
11
|Борнмут
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
13
|Вест Хэм
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|
14
|Тоттенхэм
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|
15
|Лестер
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|
16
|Кр. Пэлас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
17
|Ипсвич
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
19
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|4
|1-8
|0
|
20
|Эвертон
|4
|0
|0
|4
|4-13
|0
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.09
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|0 : 3
|14.09
|17:00
|
Брайтон – Ипсвич
|0 : 0
|14.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|2 : 2
|14.09
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|1 : 1
|14.09
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|0 : 1
|14.09
|17:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|2 : 1
|14.09
|19:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|3 : 2
|14.09
|22:00
|
Борнмут – Челси
|0 : 1
|15.09
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|15.09
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|2
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
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