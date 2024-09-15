«Челси» и «Борнмут» установили рекорд АПЛ по числу желтых карточек в одном матче

В матче 4-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Челси» (0:1) был установлен рекорд лиги по количеству желтых карточек, сообщает Opta.

Обе команды суммарно получили 14 предупреждений, что является историческим максимумом для одной игры АПЛ.

«Челси» (7 очков) поднялся на седьмое место в АПЛ. «Борнмут» (5) идет 11-м в турнирной таблице после 4 туров.

В следующем туре лондонцы 21 сентября на выезде сыграют с «Вест Хэмом». «Борнмут» в этот же день в гостях встретится с «Ливерпулем».