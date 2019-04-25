"Челси" и "Бернли" выпустили официальные заявления, что конфликт между клубами, возникший в ходе матча 35-го тура чемпионата Англии (2:2), благополучно разрешен.

"Конфликт, возникший между скамейками запасных во время матча в понедельник, разрешен между тренерами и клубами, под ним проведена итоговая черта", - говорится на официальном сайте "Челси". Точно такой же текст опубликовала пресс-служба "Бернли".

В концовке встречи главный тренер лондонцев Маурицио Сарри активно выражал недовольство действиями игроков "Бернли", обвиняя их в затяжке времени.