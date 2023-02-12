«Челси» хочет заполучить вингера «Барселоны» Эззалзули

«Челси» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Абде Эззалзули, сообщает Mundo Deportivo.

Эззалзули на данный момент играет за «Осасуну» на правах аренды. По данным источника, команда хочет продлить аренду полузащитника, но «синие» заинтересованы в его подписании следующим летом.

21-летний футболист провел в составе «Осасуны» 17 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативных паса.