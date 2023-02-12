«Челси» хочет заполучить вингера «Барселоны» Эззалзули
«Челси» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Абде Эззалзули, сообщает Mundo Deportivo.
Эззалзули на данный момент играет за «Осасуну» на правах аренды. По данным источника, команда хочет продлить аренду полузащитника, но «синие» заинтересованы в его подписании следующим летом.
21-летний футболист провел в составе «Осасуны» 17 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативных паса.
Источник: Mundo Deportivo
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|
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|2
|46-18
|51
|
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|21
|14
|3
|4
|53-21
|45
|
3
|МЮ
|22
|13
|4
|5
|36-28
|43
|
4
|Ньюкасл
|22
|10
|11
|1
|35-13
|41
|
5
|Тоттенхэм
|23
|12
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|8
|42-35
|39
|
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|21
|10
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|35
|
7
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|22
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|10
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|34
|
8
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|10
|5
|8
|34-30
|35
|
9
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|22
|8
|7
|7
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|31
|
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|20
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|5
|7
|34-28
|29
|
11
|Астон Вилла
|21
|8
|4
|9
|25-31
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|7
|9
|20-30
|25
|
13
|Нот. Форест
|22
|6
|6
|10
|17-37
|24
|
14
|Лестер
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|22
|6
|5
|11
|17-31
|23
|
16
|Вест Хэм
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|
17
|Лидс
|21
|4
|7
|10
|28-36
|19
|
18
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|
19
|Борнмут
|22
|4
|6
|12
|20-44
|18
|
20
|Саутгемптон
|22
|4
|3
|15
|18-40
|15
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|11.02
|15:30
|
Вест Хэм – Челси
|1 : 1
|11.02
|18:00
|
Арсенал – Брентфорд
|1 : 1
|11.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|1 : 1
|11.02
|18:00
|
Фулхэм – Нот. Форест
|2 : 0
|11.02
|18:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|4 : 1
|11.02
|18:00
|
Саутгемптон – Вулверхэмптон
|1 : 2
|11.02
|20:30
|
Борнмут – Ньюкасл
|1 : 1
|12.02
|17:00
|
Лидс – МЮ
|- : -
|12.02
|19:30
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|- : -
|13.02
|23:00
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|20
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|20
|1
|4
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