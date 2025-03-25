«Челси» хочет заполучить полузащитника «Вест Хэма» Альвареса

«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Вест Хэма» Эдсона Альвареса, сообщает El Universal.

По информации источника, лондонский клуб в ближайшее время намерен вступить в переговоры с «Вест Хэмом», чтобы договориться о трансфере 27-летнего игрока. «Челси» рассчитывает усилить футболистом состав команды к клубному чемпионату мира-2025.

Альварес выступает за «Вест Хэм» с 2023 года, его контракт с командой рассчитан до лета 2028-го. В нынешнем сезоне он провел за «молотобойцев» 23 матча в АПЛ, отметившись 1 голевой передачей.