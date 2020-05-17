«Челси» хочет выручить 70 миллионов евро с продажи Жоржинью

«Челси» установил цену на полузащитника команды Жоржинью, сообщает Tuttosport.

По информации источника, «синие» хотят получить за 28-летнего итальянца сумму в 70 миллионов евро. Сообщается, что в игроке заинтересован главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри, который прежде работал с ним в «Наполи» и «Челси».

В сезоне-2019/20 Жоржинью провел за «Челси» 37 матчей, на его счету 7 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 52 миллиона евро.