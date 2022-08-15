«Челси» хочет включить Маркоса Алонсо в сделку по покупке Обамеянга у «Барселоны»

«Челси» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга. Однако лондонский клуб не готов платить 30 миллионов евро, которые требуют за игрока каталонцы, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Чтобы сбить цену, лондонцы готовы включить в сделку защитника Маркоса Алонсо, который уже давно ведет переговоры с «Барсой».

Обамеянг перешел в испанский клуб в январе 2022 года. За 23 матча в составе клуба он забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Алонсо забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач в 46 матчах за лондонцев во всех турнирах. Его контракт с «Челси» рассчитан до 30 июня 2023 года.