«Челси» хочет сохранить Жоау Феликса после окончания аренды

«Челси» хочет подписать долгосрочный контракт с арендованным у «Атлетико» нападающим Жоау Феликсом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, лондонский клуб в восторге от игры португальца и в ближайшие дни проведет переговоры с «Атлетико» об осуществлении полноценного трансфера. Окончательное подписание будет зависеть от условий, выставленных мадридской командой, а также от нового тренера «синих». Сам футболист также хочет продолжить карьеру в Англии.

Аренда Феликса в «Челси» истекает в конце июня этого года. 23-летний форвард сыграл за английский клуб 12 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.