«Челси» хочет приобрести защитника «Лестера» Чилвелла, клуб хочет за игрока 85 миллионов фунтов

«Челси» включил защитника «Лестера» Бена Чилвелла в список трансферных целей на ближайшее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард хочет укрепить левый фланг обороны и видит 23-летнего англичанина в составе команды. Сообщается, что «Лестер» намерен получить серьезную компенсацию за уход футболиста в размере 85 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Чилвелл провел за «Лестер» 28 матчей, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 36 миллиона фунтов.