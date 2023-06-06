«Челси» хочет приобрести 21-летнего полузащитника «Сельты»

«Челси» намерен сделать полузащитника «Сельты» Габри Вейгу частью своего летнего обновления, сообщает The Guardian.

По данным источника, 21-летний футболист впечатлил нового главного тренера лондонского клуба Маурисио Почеттино своими результатами в минувшем сезоне. «Челси» присоединился к «Ливерпулю» и «Барселоне», которые также готовы заплатить за полузащитника 40 миллионов евро.

Сообщается, что лето на «Стэмфорд Бридж» обещает быть насыщенным, поскольку «Челси» стремится перестроить свой дорогостоящий состав. Кай Хавертц и Мейсон Маунт являются одними из тех, кого прочат на уход, причем первый попал в поле зрения «Реала».

Вейга в сезоне-2022/23 сыграл за «Сельту» 40 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.