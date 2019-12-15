«Челси» хочет получить за Маркоса Алонсо 30 миллионов евро

«Челси» готов расстаться с защитником Маркосом Алонсо. Английский клуб хочет получить за 28-летнего испанца 30 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

В приобретении Алонсо заинтересован «Интер». Также интерес к защитнику проявлял «Атлетико». Действующий контракт Алонсо с «Челси» рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне защитник провел 13 матчей за «синих», отличившись одним голом и двумя голевыми передачами.

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