«Челси» хочет подписать новый контракт с Виллианом до конца года

«Челси» намерен подписать новый контракт с нападающим Виллианом. Лондонский клуб стремится завершить переговоры до конца текущего календарного года, сообщает London Evening Standard.

Нынешнее соглашение 31-летнего бразильца истекает летом 2020-го. И в январе он может получить право вести переговоры с другими клубами.

Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард рассчитывает на игрока, который выступает за «Челси» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами.

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