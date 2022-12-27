«Челси» хочет подписать нападающего «Атлетико» Феликса на правах аренды

«Челси» хочет подписать нападающего «Атлетико» Жоау Феликса на правах аренды, сообщает The Telegraph.

По данным источника, новый владелец клуба Тодд Боули хочет усилить команду во второй половине сезона, добавив Феликса в атакующий состав «Челси». Отмечается, что 23-летний португалец хочет уехать из Испании, сделка по аренде может стать идеальным вариантом для обеих сторон.

Ранее сообщалось, что Феликс не перейдет в «ПСЖ». На него также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Форвард выступает за команду из Мадрида с 2019 года. Тогда испанцы заплатили за игрока 127 миллионов евро «Бенфике».

В текущем сезоне Феликс провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.