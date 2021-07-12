«Челси» хочет подписать Камавингу

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может переехать в Лондон, сообщает Mirror.

В услугах 18-летнего француза заинтересован «Челси». «Синие» хотят осуществить сделку с помощью Петра Чеха, который ранее играл за «Ренн».

В минувшем сезоне Камавинга провел 35 матчей в чемпионате Франции, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 млн евро.

Ранее появлялась информация, что на игрока претендует «Манчестер Юнайтед».