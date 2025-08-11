«Челси» хочет обменять Симонса на Нкунку в «Лейпциг»

Полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Guardian.

По сведениям источника, лондонцы ведут переговоры о возможном обмене 22-летнего голландца на нападающего Кристофера Нкунку, который уже играл в немецкой команде.

В сезоне-2024/25 Симонс провел 33 матча, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.