«Челси» хочет летом заполучить вратаря «Ливерпуля» Келлехера

Голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер следующим летом может покинуть команду. По информации The Sun, «Челси» готовится сделать предложение в конце сезона по 25-летнему ирландцу.

Действующий контракт голкипера рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Келлехер участвовал в 8 матчах во всех турнирах и пропустил 5 голов, при этом 4 раза сыграл на ноль.