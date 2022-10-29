«Челси» проигрывает «Брайтону» 0:3 после первого тайма. Команда Поттера забила два автогола

«Челси» на выезде проигрывает «Брайтону» после первого тайма матча 14-го тура АПЛ — 0:3.

В составе хозяев отметился Лео Троссард. Остальные голы были забиты игроками «Челси» в свои ворота.

8 сентября Грэм Поттер подписал контракт с «синими», перейдя из «Брайтона».