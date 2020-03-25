«Челси» готовит предложение по защитнику «Хетафе» Кукурелье

«Челси» готовит предложение по защитнику «Хетафе» Марку Кукурелье, сообщает Sport.es.

По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего испанца около 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Челси» также заинтересован в защитниках Алексе Теллесе («Порту») и Николасе Тальяфико («Аякс»).

В сезоне-2019/20 Кукурелья забил 1 гол и отдал 5 результативных передач в 34 матчах за «Хетафе». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.