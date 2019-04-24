"Челси" готовит новый контракт для Хадсона-Одои, получившего травму

"Челси" предложит полузащитнику Каллум Хадсону-Одои​ новый контракт, сообщает The Telegraph. 18-летний футболист пережил разрыв ахилла в матче против "Бернли" в начале этой недели (2:2) и выбыл из строя до конца сезона.

Несмотря на травму, из-за которой Хадсон-Одои пропустит остаток сезона, лондонский клуб постарается удержать игрока, который привлек внимание иностранных клубов, в том числе "Баварии".

В текущем сезоне Каллум Хадсон-Одои провел за "Челси" 29 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач.