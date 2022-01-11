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«Челси» готов заплатить «Лиону» 4 миллиона евро, чтобы отозвать из аренды Эмерсона

15:38
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«Челси» хочет вернуть защитника Эмерсона из аренды в «Лионе». Лондонский клуб пытается отозвать 27-летнего итальянца бразильского происхождения из аренды во французском клубе, поскольку «синие» испытывают кадровые проблемы на позиции латераля, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Челси» готов заплатить «Лиону» 4 миллиона евро компенсации, чтобы Эмерсон вернулся в Англию, однако «ткачи» по-прежнему не хотят отпускать игрока сборной Италии.

В этом сезоне Эмерсон провел за «Лион» 15 матчей в лиге 1 и отметился 1 забитым голом.

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Иван Шитик все материалы автора

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