«Челси» готов продать Зума

Защитник «Челси» Курт Зума может покинуть команду, сообщает Daily Star. Он потерял доверие главного тренера Фрэнка Лэмпарда и перед паузой принял участие лишь в двух матчах из восьми.

Продажа 25-летнего француза позволила бы лондонцам пополнить трансферный бюджет. Они хотят приобрести Бена Чилуэлла из «Лестера», сообщает Daily Star. Зума может быть интересен к «Тоттенхэму». «Челси» также готов к продаже Маркоса Алонсо, Эмерсона Палмери, Мичи Батшуайи, Давида Дзаппакосты и Темуэ Бакайоко.

На счету француза в текущем сезоне 1 гол и 3 результативные передачи в 33 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.