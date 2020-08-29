«Челси» готов продать Канте за 50 миллионов евро
11:38
«Интер» сохраняет интерес к полузащитнику «Челси» Н'Голо Канте, сообщает La Gazetta dello Sport.
«Синие» готовы расстаться с 29-летним французом, но в этом случае они хотят заработать на его продаже. По данным источника, лондонский клуб потребовал у «нерадзурри» 50 миллионов евро за игрока.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте очень хочет заполучить Канте в свои ряды. Но пока неизвестно, смогут ли «нерадзурри» договориться с «Челси».
В сезоне-2019/20 Канте провел за «Челси» 28 матчей, на его счету 3 гола.