«Челси» готов предложить «Атлетико» обмен Маунта на Феликса

«Челси» хочет сохранить в команде полузащитника Жоау Феликса, которого клуб арендовал до конца сезона у «Атлетико», сообщает Marca.

Лондонский клуб готов отдать взамен мадридцам полузащитника Мейсона Маунта, который пока отказывается продлевать контракт с синими.

24-летний англичанин требует увеличить втрое свою текущую зарплату в 80 тысяч фунтов в неделю. Лондонцы считают такие запросы завышенными.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за команду во всех турнирах.

23-летний Феликс перешел в «Челси» на правах аренды зимой 2023 года. За лондонцев он забил пока 1 гол.