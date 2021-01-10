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«Челси» готов отпустить Томори в аренду

22:45
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подтвердил, что готов отпустить защитника Фикайо Томори в аренду на вторую половину сезона.

«В данный момент ситуация открыта. Существует вероятность, что он уйдет куда-нибудь в аренду, чтобы играть матчи», — цитирует тренера BBC.

Томори является воспитанником футбольной академии «Челси». В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел всего один матч, не отметившись результативными действиями.

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