«Челси» готов отпустить Томори в аренду
22:45
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подтвердил, что готов отпустить защитника Фикайо Томори в аренду на вторую половину сезона.
«В данный момент ситуация открыта. Существует вероятность, что он уйдет куда-нибудь в аренду, чтобы играть матчи», — цитирует тренера BBC.
Томори является воспитанником футбольной академии «Челси». В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел всего один матч, не отметившись результативными действиями.
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