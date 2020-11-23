«Челси» готов отдать Томори в аренду

«Челси» готов рассмотреть вариант, при котором защитник Фикайо Томори будет отдан в аренду в январе, сообщает The Telegraph.

Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард пока не видит 22-летнего англичанина в основном составе. Поэтому клуб готов отпустить его в аренду, чтобы защитник мог получать стабильную игровую практику.

Томори является воспитанником академии «Челси». Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне он принял участие только в трех матчах.