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Сегодня, 12:29

«Челси» готов отдать Лукаку в аренду «Интеру»

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Челси» готов отдать нападающего Ромелу Лукаку в аренду «Интеру», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По информации источника, клубам предстоит согласовать стоимость аренды.

Отмечается, что в следующем сезоне амортизация трансфера нападающего в лондонском клубе составит 25 миллионов евро. Вероятно, сумму, близкую к этой, и захочет получить «Челси».

Ранее сообщалось, что миланский клуб планирует сделать предложение по двухлетней аренде Лукаку.

Напомним, что бельгиец перешел из «Интера» в «Челси» 12 августа 2021 года.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/lukaku-inter-ultimissime-ritorno-news
Ромелу Лукаку
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 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
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Арсенал – Эвертон
 5 : 1
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Бернли – Ньюкасл
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Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
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Норвич – Тоттенхэм
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Челси – Уотфорд
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Ливерпуль

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Криштиану Роналду

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Манчестер Юнайтед

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П
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Челси

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