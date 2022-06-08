«Челси» готов отдать Лукаку в аренду «Интеру»

«Челси» готов отдать нападающего Ромелу Лукаку в аренду «Интеру», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По информации источника, клубам предстоит согласовать стоимость аренды.

Отмечается, что в следующем сезоне амортизация трансфера нападающего в лондонском клубе составит 25 миллионов евро. Вероятно, сумму, близкую к этой, и захочет получить «Челси».

Ранее сообщалось, что миланский клуб планирует сделать предложение по двухлетней аренде Лукаку.

Напомним, что бельгиец перешел из «Интера» в «Челси» 12 августа 2021 года.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.