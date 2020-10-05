«Челси» готов отдать Эмерсона в аренду «Ювентусу»

«Челси» согласился отдать защитника Эмерсона в аренду «Ювентусу». 25-летний игрок сборной Италии уже согласовал условия личного контракта с туринским клубом, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Эмерсон перешел в «Челси» из «Ромы» летом 2018 года, суммарно сыграв за «синих» в 53 матчах. Помимо «Юве», в услугах игрока был заинтересован «Интер», однако нерадзурри в последнее время обратили внимание на еще одного игрока «Челси» — Маркоса Алонсо.