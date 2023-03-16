«Челси» готов летом побороться за Деклана Райса из «Вест Хэма»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс находится в сфере интересов «Челси», утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

24-летний англичанин является одним из приоритетных вариантов для синих в качестве усиления опорной зоны. Трансферу может способствовать контракт игрока с «Вест Хэмом», который истекает в 2024 году. Другим претендентом на игрока считается «Арсенал».

Райс до 14 лет занимался в молодежной академии «Челси», перебравшись оттуда в систему «Вэст Хэма» в 2013 году. В текущем сезоне капитан «молотобойцев» провел 26 матчей в АПЛ, забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 80 миллионов евро.