«Челси» — «Фулхэм»: трансляция матча АПЛ онлайн

«Челси» и «Фулхэм» сыграют в чемпионате Англии 30 августа

«Челси» и «Фулхэм» сыграют во 3-м туре чемпионата Англии в субботу, 30 августа. Начало матча на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) — в 14.30 по московскому времени.

«Челси» — «Фулхэм»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Челси» — «Фулхэм» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур.

30 августа 2025, 14:30. Стэмфорд Бридж (Лондон)

«Челси» на старте чемпионата Англии-2025/26 сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) и победил «Вест Хэм» (5:1). «Фулхэм» начал сезон с двух ничьих — с «Брайтоном» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:1).