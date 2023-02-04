«Челси» и «Фулхэм» не забили голов в дебютном матче Энцо

«Челси» и «Фулхэм» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Англии — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Новичок «синих» Энцо Фернандес, за которого заплатили «Бенфике» 121 миллион евро, вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

Благодаря набранному очку «Фулхэм» поднялся на 6-ю строчку, а «Челси» на 9-ю.