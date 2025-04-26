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Сегодня, 14:00

«Челси» — «Эвертон»: трансляция матча АПЛ онлайн

«Челси» и «Эвертон» сыграют в 34-м туре АПЛ 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Челси» и «Эвертон» сыграют в 34-м туре чемпионата Англии в субботу, 26 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.

«Челси» — «Эвертон»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Челси» — «Эвертон» можно в нашем матч-центре.

В России нет официальных трансляции матчей АПЛ. Игры английского футбола в прямом эфире появляются бесплатно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.
26 апреля, 14:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Эвертон

«Челси» в 33 турах АПЛ набрал 57 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, у «Эвертона» — 38 очков и 13-е место в лиге.

В предыдущем туре «синие» обыграли «Фулхэм» (2:1), а «ириски» — уступили «Манчестер Сити» (0:2).

ФК Челси
ФК Эвертон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 33 24 7 2 75-31 79
2
 Арсенал 34 18 13 3 63-29 67
3
 Ман. Сити 34 18 7 9 66-43 61
4
 Нот. Форест 33 18 6 9 53-39 60
5
 Ньюкасл 33 18 5 10 62-44 59
6
 Челси 33 16 9 8 58-40 57
7
 Астон Вилла 34 16 9 9 54-49 57
8
 Борнмут 33 13 10 10 52-40 49
9
 Фулхэм 33 13 9 11 48-45 48
10
 Брайтон 33 12 12 9 53-53 48
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 34 11 12 11 43-47 45
13
 Эвертон 33 8 14 11 34-40 38
14
 МЮ 33 10 8 15 38-46 38
15
 Вулверхэмптон 33 11 5 17 48-61 38
16
 Тоттенхэм 33 11 4 18 61-51 37
17
 Вест Хэм 33 9 9 15 37-55 36
18
 Ипсвич 33 4 9 20 33-71 21
19
 Лестер 33 4 6 23 27-73 18
20
 Саутгемптон 33 2 5 26 24-78 11
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.04 22:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 2 : 1
23.04 22:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 2 : 2
26.04 14:30
Челси – Эвертон
 - : -
26.04 17:00
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
26.04 17:00
Ньюкасл – Ипсвич
 - : -
26.04 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 - : -
26.04 17:00
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
27.04 16:00
Борнмут – МЮ
 - : -
27.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
1.05 21:30
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 15 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 19 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 32 1 2
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