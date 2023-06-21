«Челси» достиг договоренности по переходу Кулибали в «Аль-Хиляль»

«Челси» достиг устной договоренности по переходу защитника Калиду Кулибали в «Аль-Хиляль», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, стороны пришли к соглашению и по условиям личного контракта — игрок подпишет трехлетний контракт.

31-летний футболит в прошлом сезоне отметился двумя голами в 23 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.