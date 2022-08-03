«Челси» договорился о подписании Кукурельи за 52,5 миллионов фунтов. Контракт — до 2028 года
«Челси» договорился о подписании Кукурельи до 2028 года за 52,5 миллионов фунтов
«Челси» договорился о подписании защитника «Брайтона» Марка Кукурельи, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
24-летний испанец подпишет с лондонский клубом контракт до 2028 года. «Челси» заплатит за игрока 52,5 миллионов фунтов стерлингов.
Помимо этого, в «Брайтон» перейдет защитник лондонцев, 19-летний Леви Колуилл. В прошлом сезоне он играл в аренде в «Хаддерсфилде». В 32 матчах за клуб он забил 2 гола.
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|0-0
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16
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17
|Лидс
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|0
|0
|0-0
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18
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
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Борнмут – Астон Вилла
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Лидс – Вулверхэмптон
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