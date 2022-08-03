«Челси» договорился о подписании Кукурельи до 2028 года за 52,5 миллионов фунтов

«Челси» договорился о подписании защитника «Брайтона» Марка Кукурельи, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

24-летний испанец подпишет с лондонский клубом контракт до 2028 года. «Челси» заплатит за игрока 52,5 миллионов фунтов стерлингов.

Помимо этого, в «Брайтон» перейдет защитник лондонцев, 19-летний Леви Колуилл. В прошлом сезоне он играл в аренде в «Хаддерсфилде». В 32 матчах за клуб он забил 2 гола.