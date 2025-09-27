«Челси» на своем поле примет «Брайтон» в 6-м туре чемпионата Англии в субботу, 27 сентября. Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Челси» — «Брайтон»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями встречи «Челси» — «Брайтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 6-й тур.

27 сентября, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)

По итогам 5-ти туров премьер-лиги синие набрали восемь очков и занимают шестое место в турнирной таблице, а «Брайтон-энд-Хов» с пятью баллами идет на 15-й строчке чемпионата.