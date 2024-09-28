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Сегодня, 18:59

«Челси» победил «Брайтон», Палмер оформил покер в первом тайме

Руслан Минаев
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер (слева) забил четыре гола в матче премьер-лиги с «Брайтоном» (4:2).
Фото Reuters

«Челси» дома обыграл «Брайтон» в матче 6-го тура АПЛ — 4:2.

В первом тайме четыре гола забил полузащитник хозяев Коул Палмер. У гостей отметились Джорджиньо Рюттер и Карлос Балеба.

«Челси» набрал 13 очков и поднялся на второе место в таблице АПЛ. «Брайтон» с 9 очками — на 8-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
28 сент, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
4:2
Брайтон

«Эвертон» дома выиграл у «Кристал Пэлас» — 2:1. У гостей отметился Марк Гехи. У хозяев дубль оформил Дуайт Макнил.

«Эвертон» набрал 4 очка и занимает 16-е место в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 3 очками — 17-й.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
28 сент, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
2:1
Кристал Пэлас

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Кристал Пэлас
ФК Челси
ФК Эвертон
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 4 2 0 14-6 14
2
 Арсенал 6 4 2 0 12-5 14
3
 Челси 6 4 1 1 15-7 13
4
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
5
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
6
 Фулхэм 6 3 2 1 8-5 11
7
 Ньюкасл 6 3 2 1 8-7 11
8
 Брайтон 6 2 3 1 10-8 9
9
 Нот. Форест 6 2 3 1 6-5 9
10
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
11
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
12
 Брентфорд 6 2 1 3 8-10 7
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 6 1 2 3 6-10 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 7-15 4
16
 Лестер 6 0 3 3 8-12 3
17
 Кр. Пэлас 6 0 3 3 5-9 3
18
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
19
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
20
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
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28.09 14:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 1 : 1
28.09 17:00
Арсенал – Лестер
 4 : 2
28.09 17:00
Брентфорд – Вест Хэм
 1 : 1
28.09 17:00
Челси – Брайтон
 4 : 2
28.09 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 2 : 1
28.09 17:00
Нот. Форест – Фулхэм
 0 : 1
28.09 19:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
29.09 16:00
Ипсвич – Астон Вилла
 - : -
29.09 18:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
30.09 22:00
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 4 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 4 1 1
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