«Челси» на «Стэмфорд Бридж» не смог обыграть «Брайтон»

«Челси» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Англии (0:0). В концовке встречи гости остались в меньшинстве, так как Бен Уайт получил вторую желтую карточку.

«Челси» идет на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» занимает 16-ю строчку.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

32-й тур

«Челси» — «Брайтон & Хоув» — 0:0

«Челси»: Аррисабалага, Алонсо (Вернер, 67), Зума, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Жоржинью, Хаверц (Хадсон-Одои, 67), Маунт, Зиех (Жиру, 77), Пулишич.

«Брайтон & Хоув»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн, Уэбстер, Уайт, Гросс, Биссума, Макаллистер (Мопей, 74), Уэлбек (Модер, 86), Троссар (Лаллана, 60).

Предупреждения: Зума, 35. Жоржинью, 35. Уайт, 73.

Удаление: Уайт, 90+2.

Судья: Аттуэлл.

20 апреля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».