«Челси» и «Борнмут» встретятся в 21-м туре чемпионата Англии во вторник, 14 января. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.30 по московскому времени.

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«Челси» после 20 туров с 36 очками занимал четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У «Борнмута» — 33 очка и седьмая строчка. В предыдущем туре «синие» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), а «вишни» обыграли «Эвертон» (1:0).