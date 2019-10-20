«Челси» близок к договоренности о новом контракте с Абрахамом
09:41
Форвард «Челси» Тэмми Абрахам может продлить контракт с клубом, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. По его информации, стороны близки к соглашению. В «Челси» уверены, что сделка состоится.
22-летний англичанин в текущем сезоне провел 11 матчей за команду и забил девять мячей при одной голевой передаче.
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