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«Челси» близок к договоренности о новом контракте с Абрахамом

09:41
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Форвард «Челси» Тэмми Абрахам может продлить контракт с клубом, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. По его информации, стороны близки к соглашению. В «Челси» уверены, что сделка состоится.

22-летний англичанин в текущем сезоне провел 11 матчей за команду и забил девять мячей при одной голевой передаче.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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