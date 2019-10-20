«Челси» близок к договоренности о новом контракте с Абрахамом

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам может продлить контракт с клубом, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. По его информации, стороны близки к соглашению. В «Челси» уверены, что сделка состоится.

22-летний англичанин в текущем сезоне провел 11 матчей за команду и забил девять мячей при одной голевой передаче.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр