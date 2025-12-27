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27 декабря 2025, 22:24

«Астон Вилла» благодаря дублю Уоткинса обыграла «Челси» и одержала 11-ю победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Астон Вилла» в Лондоне переиграла «Челси» в матче 18-го тура АПЛ — 2:1.
Фото Reuters

«Астон Вилла» в гостях победила «Челси» в матче 18-го тура АПЛ — 2:1.

Волевую победу бирмингемцам принес дубль Олли Уоткинса. 29-летний англичанин вышел на замену во втором тайме, он забил на 63-й и 84-й минутах.

Единственный мяч лондонцев на счету Жоао Педро (37-я минута).

«Астон Вилла» (39 очков) одержала 11-ю победу подряд во всех турнирах (восьмую кряду в АПЛ) и остается на третьем месте.

«Челси» (29 очков) идет пятым в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 18-й тур.
27 декабря 2025, 20:30. Стэмфорд Бридж (Лондон)
Челси
1:2
Астон Вилла

Источник: Таблица АПЛ
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ФК Астон Вилла
ФК Челси
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«Астон Вилла» впервые с 1914 года одержала 11 побед подряд
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 И В Н П +/- О
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
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22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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