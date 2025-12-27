«Астон Вилла» благодаря дублю Уоткинса обыграла «Челси» и одержала 11-ю победу подряд

«Астон Вилла» в гостях победила «Челси» в матче 18-го тура АПЛ — 2:1.

Волевую победу бирмингемцам принес дубль Олли Уоткинса. 29-летний англичанин вышел на замену во втором тайме, он забил на 63-й и 84-й минутах.

Единственный мяч лондонцев на счету Жоао Педро (37-я минута).

«Астон Вилла» (39 очков) одержала 11-ю победу подряд во всех турнирах (восьмую кряду в АПЛ) и остается на третьем месте.

«Челси» (29 очков) идет пятым в турнирной таблице.