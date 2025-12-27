«Астон Вилла» благодаря дублю Уоткинса обыграла «Челси» и одержала 11-ю победу подряд
«Астон Вилла» в гостях победила «Челси» в матче 18-го тура АПЛ — 2:1.
Волевую победу бирмингемцам принес дубль Олли Уоткинса. 29-летний англичанин вышел на замену во втором тайме, он забил на 63-й и 84-й минутах.
Единственный мяч лондонцев на счету Жоао Педро (37-я минута).
«Астон Вилла» (39 очков) одержала 11-ю победу подряд во всех турнирах (восьмую кряду в АПЛ) и остается на третьем месте.
«Челси» (29 очков) идет пятым в турнирной таблице.
Источник: Таблица АПЛ
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16
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|0
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|0
|0
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17
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|Халл Сити – МЮ
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|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
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|23.08
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