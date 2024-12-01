«Челси» забил три безответных гола «Астон Вилле»

«Челси» дома победил «Астон Виллу» в матче 13-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Голы хозяев в этой игре забили Николас Джексон, Энцо Фернандес и Коул Палмер, который также отметился результативной передачей.

«Челси» одержал третью победу подряд во всех турнирах. Синие набрали 25 очков и вышли на третье место в АПЛ.

«Астон Вилла» продлила безвыигрышную серию до восьми матчей и с 19 очками занимает 12-ю позицию в турнирной таблице.

В другой встрече дня «Тоттенхэм» и «Фулхэм» сыграли вничью (1:1). На 83-й минуте Том Кэрни получил красную карточку и оставил белых в меньшинстве.