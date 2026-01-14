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14 января, 23:09

«Челси» — «Арсенал»: Уайт открыл счет на 7-й минуте

Алина Савинова

«Арсенал» вышел вперед в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги — 1:0.

На 7-й минуте Бен Уайт получил передачу от Деклана Райса и головой отправил мяч в ворота соперника. После просмотра видеоповтора арбитр Саймон Хупер засчитал гол.

Матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

&laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;: онлайн трансляция первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги 14&nbsp;января 2026 года.«Челси» — «Арсенал»: Бен Уайт открыл счет в матче. Онлайн-трансляция Кубка английской лиги
Кубок английской лиги. 1/2 финала.
14 января, 23:00. Стэмфорд Бридж (Лондон)
Челси
2:3
Арсенал

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
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16
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
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