«Челси» — «Арсенал»: Уайт открыл счет на 7-й минуте

«Арсенал» вышел вперед в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги — 1:0.

На 7-й минуте Бен Уайт получил передачу от Деклана Райса и головой отправил мяч в ворота соперника. После просмотра видеоповтора арбитр Саймон Хупер засчитал гол.

Матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).