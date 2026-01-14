«Челси» — «Арсенал»: Уайт открыл счет на 7-й минуте
«Арсенал» вышел вперед в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги — 1:0.
На 7-й минуте Бен Уайт получил передачу от Деклана Райса и головой отправил мяч в ворота соперника. После просмотра видеоповтора арбитр Саймон Хупер засчитал гол.
Матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).
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14
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|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
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|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
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|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
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