«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в АПЛ

«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 11-го тура АПЛ — 1:1.

Счет на 60-й минуте открыл форвард гостей Габриэль Мартинелли. «Челси» спустя 10 минут отыгрался благодаря голу Педру Нету.

«Челси» (19 очков) поднялся на третье место в АПЛ. «Арсенал» (19) уступает синим по дополнительным показателям и идет четвертым.