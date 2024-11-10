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Сегодня, 21:26

«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Челси» — «Арсенал».
Фото Reuters

«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 11-го тура АПЛ — 1:1.

Счет на 60-й минуте открыл форвард гостей Габриэль Мартинелли. «Челси» спустя 10 минут отыгрался благодаря голу Педру Нету.

«Челси» (19 очков) поднялся на третье место в АПЛ. «Арсенал» (19) уступает синим по дополнительным показателям и идет четвертым.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
10 нояб, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:1
Арсенал

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в последнем матче под руководством ван Нистелроя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
4
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
5
 Челси 10 5 3 2 20-12 18
6
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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9.11 18:00
Брентфорд – Борнмут
 3 : 2
9.11 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 2
9.11 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 0 : 0
9.11 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 2 : 0
9.11 20:30
Брайтон – Ман. Сити
 2 : 1
9.11 23:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 2 : 0
10.11 17:00
МЮ – Лестер
 3 : 0
10.11 17:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 1 : 3
10.11 17:00
Тоттенхэм – Ипсвич
 1 : 2
10.11 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 9 1 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
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