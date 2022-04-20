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20 апреля, 23:40

«Арсенал» победил «Челси», «Лестер» и «Эвертон» сыграли вничью

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Челси» — «Арсенал» — 2:4.
Фото Reuters

«Арсенал» победил «Челси» в рамках перенесенного матча 25-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 4:2.

В составе «Арсенала» отличились Эмил Смит-Роу и Эдвард Нкетиа, который оформил дубль. У «Челси» голы забили Тимо Вернер и Сесар Аспиликуэта.

В других матчах дня «Эвертон» и «Лестер» сыграли вничью — 1:1. А «Ньюкасл» победил «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

«Арсенал» набрал 57 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Челси» 62 очка и 3-я строчка.

В активе «Эвертона» 29 очков и 17-я позиция, а у «Лестера» 41 очко и 9-е место. «Ньюкасл» набрал 40 очков и идет на 11-й строчке, а «Кристал Пэлас» занимает 14-ю позицию с 37 очками.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 21:45. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:4
Арсенал
Голы
Нкетиа, 13 (0:1), Вернер, 17 (1:1), Смит-Роу, 27 (1:2), Аспиликуэта, 32 (2:2), Нкетиа, 57 (2:3), Сака, 90 (2:4)
Челси
Менди Алонсо (Зиеш, 81) Кристенсен (Тиагу Силва, 46) Джеймс Аспиликуэта Сарр Канте Лофтус-Чик Маунт Лукаку (Хаверц, 60) Вернер
Арсенал
Рамсдейл Уайт Габриэл Магальяйнс Холдинг Нуну Тавареш Сака (Ляказетт, 90) Эдегор Смит-Роу (Седрик Суариш, 75) Эль-Нени Джака Нкетиа (Мартинелли, 70)
Предупреждения
Сарр 65’, Маунт 85’, Аспиликуэта 90’  -  Габриэл Магальяйнс 90’
Судьи
Мосс (Англия)
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
ФК Лестер
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
ФК Эвертон
0
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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 24 5 3 75-20 77
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 31 18 8 5 66-27 62
4
 Арсенал 32 18 3 11 49-39 57
5
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
6
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 31 11 8 12 47-51 41
10
 Ньюкасл 33 10 10 13 37-55 40
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
12
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
13
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
14
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 3
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 1
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 1
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 3 : 1
19.04 22:00
Ливерпуль – МЮ
 4 : 0
20.04 21:45
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 1 : 0
20.04 22:00
Ман. Сити – Брайтон
 3 : 0
21.04 21:45
Бернли – Саутгемптон
 - : -
11.05 21:45
Уотфорд – Эвертон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 21 1 7
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