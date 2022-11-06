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«Арсенал» с минимальным счетом победил «Челси» и вернул лидерство в АПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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6 ноября. «Челси» — «Арсенал» — 0:1.
Фото Reuters

«Арсенал» в гостях с минимальным счетом победил «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Автором решающегося мяча стал защитник «канониров» Габриэл, который отличился во второй тайме.

«Арсенал» набрал 34 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице, вновь опередив «Манчестер Сити» (32 очка). «Челси» не может победить на протяжении четырех матчей подряд и остается на седьмой строчке (21 очко).

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 нояб, 15:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
0:1
Арсенал

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21%

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Челси 0
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Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 11 1 1 31-11 34
2
 Ман. Сити 13 10 2 1 39-12 32
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
7
 Челси 13 6 3 4 17-16 21
8
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Брентфорд 14 3 7 4 21-24 16
11
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
12
 Лидс 13 4 3 6 19-22 15
13
 Лестер 14 4 2 8 23-25 14
14
 Эвертон 14 3 5 6 11-14 14
15
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
16
 Борнмут 14 3 4 7 15-32 13
17
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
18
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
19
 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8-22 10
20
 Нот. Форест 14 2 4 8 10-30 10
Результаты / календарь
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38 тур
5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 4 : 3
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 2 : 1
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 2 : 2
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 2 : 3
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 0 : 2
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 0 : 1
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 11 1 2
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 13 1 2
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