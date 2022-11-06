«Арсенал» с минимальным счетом победил «Челси» и вернул лидерство в АПЛ
«Арсенал» в гостях с минимальным счетом победил «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 1:0.
Автором решающегося мяча стал защитник «канониров» Габриэл, который отличился во второй тайме.
«Арсенал» набрал 34 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице, вновь опередив «Манчестер Сити» (32 очка). «Челси» не может победить на протяжении четырех матчей подряд и остается на седьмой строчке (21 очко).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|13
|11
|1
|1
|31-11
|34
|
2
|Ман. Сити
|13
|10
|2
|1
|39-12
|32
|
3
|Тоттенхэм
|13
|8
|2
|3
|26-16
|26
|
4
|Ньюкасл
|13
|6
|6
|1
|24-10
|24
|
5
|МЮ
|12
|7
|2
|3
|17-16
|23
|
6
|Брайтон
|13
|6
|3
|4
|22-17
|21
|
7
|Челси
|13
|6
|3
|4
|17-16
|21
|
8
|Фулхэм
|14
|5
|4
|5
|23-24
|19
|
9
|Кр. Пэлас
|12
|4
|4
|4
|13-16
|16
|
10
|Брентфорд
|14
|3
|7
|4
|21-24
|16
|
11
|Ливерпуль
|12
|4
|4
|4
|23-15
|16
|
12
|Лидс
|13
|4
|3
|6
|19-22
|15
|
13
|Лестер
|14
|4
|2
|8
|23-25
|14
|
14
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|11-14
|14
|
15
|Вест Хэм
|13
|4
|2
|7
|11-13
|14
|
16
|Борнмут
|14
|3
|4
|7
|15-32
|13
|
17
|Астон Вилла
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
18
|Саутгемптон
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|4
|8
|8-22
|10
|
20
|Нот. Форест
|14
|2
|4
|8
|10-30
|10
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.11
|18:00
|
Лидс – Борнмут
|4 : 3
|5.11
|18:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|2 : 1
|5.11
|18:00
|
Нот. Форест – Брентфорд
|2 : 2
|5.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|2 : 3
|5.11
|20:30
|
Эвертон – Лестер
|0 : 2
|6.11
|15:00
|
Челси – Арсенал
|0 : 1
|6.11
|17:00
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|6.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ньюкасл
|- : -
|6.11
|17:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|- : -
|6.11
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|12
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|11
|1
|2
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|13
|1
|2
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