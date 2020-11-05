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Чех просмотрел 30-40 других голкиперов, прежде чем выбрать Менди

11:54
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Технический советник «Челси» Петр Чех рассказал, что просмотрел 30-40 других голкиперов, прежде чем рекомендовать своему клубу купить Эдуара Менди из «Ренна».

Накануне Менди провел свой пятый подряд матч за «Челси» без пропущенных мячей, поспособствовав победе 3:0 над своим бывшим клубом в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Я поучаствовал в его трансфере, потому что мы хотели добавить голкипера слегка другого типа, — приводит слова Чеха Daily Mail. — Я изучил 30-40 других голкиперов за последние полтора года, но я продолжал следить за развитием Эдуара с каждым годом. Когда мы разговаривали о том, чего хотим от голкипера, его имя было у меня на языке.

Главный тренер сделал большой вклад в то, что этот трансфер случился. Клуб и скаутский департамент тоже постарались. Все мы решили, что он тот самый голкипер, который нам нужен".

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