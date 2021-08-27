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Чех о Менди: «Это вратарь без слабых мест»

10:17
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Бывший вратарь «Челси» Петр Чех прокомментировал игру голкипера Эдуара Менди.

«Это вратарь без слабых мест. Он хорошо играет ногами, умеет доставить мяч на любую дистанцию и исключительно хорош в доминировании при навесах. Он также умеет справиться со сложными моментами. Когда ты пережил столь сложные моменты, как, например, Менди, когда он остался без работы, то, вероятно, легче переносишь давление в мире футбола», — приводит слова Чеха официальный сайт УЕФА.

Менди получил приз — лучшему вратарю сезона-2020/21 по версии УЕФА. В прошлом сезоне сенегалец вместе с лондонским клубом выиграл Лигу чемпионов и занял четвертое место в чемпионате Англии.

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Сергей Разин все материалы автора

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