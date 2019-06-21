Чех назначен техническим директором "Челси"

Бывший вратарь "Челси" Петр Чех назначен техническим директором клуба. В составе лондонской команды Чех одерживал победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

– С возвращением, Большой Пит! – написал "Челси" в своем Твиттере. Как уточняется на официальном сайте клуба, Чех будет давать консультации по всем вопросам, касающимся футбола, а также укрепления прочных связей между командами всех уровней и академиями.

– Для меня большая честь снова получить возможность присоединиться к "Челси" и помочь создать максимально возможную среду для выступления на высоком уровне, чтобы продолжить успех, достигнутый клубом за последние 15 лет, – цитирует пресс-служба клуба Чеха.