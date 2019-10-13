Чех на льду! Экс-футболист дебютировал на хоккейной площадке

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех дебютировал в хоккее. 37-летний экс-футболист, который ранее подписал контракт с клубом из Великобритании «Гилдфордом Фениксом», появился на ледовой площадке в составе новой команды в матче с «Суиндон Вайлдкэтс».

Чех завершил футбольную карьеру после сезона-2018/19. Экс-футболист четырежды становился чемпионом Англии в составе «Челси» (2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15), выигрывал кубки Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы УЕФА (2013).