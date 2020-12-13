Чех может сыграть за резервную команду «Челси»

Технический советник «Челси» Петр Чех, возможно, сыграет за резервную команду в матче премьер-лиги-2 с «Тоттенхэмом» U23, утверждает The Athletic.

По данным источника, 38-летний футболист может заменить основного голкипера Лукаса Баргстрема, который выступал 12 декабря за «Челси» U18. Руководство клуба хочет дать 18-летнему игроку отдых.

Баргстрема мог бы заменить хорват Карло Жигер, но он находится в «пузыре» первой команды «Челси». Клуб не хочет отпускать Жигера во вторую команду, поскольку ему придется заново сдавать тест на коронавирус, чтобы вернуться в расположение основы.

Матч «Челси» U23 — «Тоттенхэм» U23 состоится 14 декабря. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Чех объявил о завершении карьеры летом 2019 года. В составе «Челси» голкипер выступал с 2004 по 2015 год. В октябре 2020 года Чех был включен в заявку лондонского клуба в АПЛ.