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Часть футболистов «Манчестер Юнайтед» все больше сомневаются в Сульшере

18:09
Бруну Фернандеш. Фото AFP
Бруну Фернандеш. Фото AFP
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» начинаются сомневаться в решениях главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера, утверждает Daily Mail.

По информации источника, полузащитник Бруно Фернандеш считает, что не получает достаточно указаний от Сульшера и его штаба.

При этом форвард Криштиану Роналду встревожен падением стандартов в «МЮ» с тех пор, как он покинул клуб 12 лет назад.

Ряд игроков «МЮ» сочувствуют хавбеку Донни ван де Беку из-за того, как с ним обошелся Сульшер, который почти не дает игрового времени нидерландскому футболисту.

Многие футболисты «Манчестер Юнайтед» были удивлены тем, что нападающий Маркус Рэшфорд отыграл почти полчаса в дерби с «Манчестер Сити» (0:2), хотя он пропустил два дня тренировок до матча из-за гриппа.

«МЮ» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее Sky Sports сообщил, что «Манчестер Юнайтед» не уволит Сульшера до окончания текущего сезона.

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