Чарли Малгрю: «Добираться до базы «Уигана» мне помогали три мальчика»

Защитник сборной Шотландии Чарли Малгрю рассказал историю своего перехода из «Блэкберна» в «Уиган».

— Для меня переход в «Уиган» стал полнейшим шоком, — заявил Малгрю в интервью The Courier. — В тот вечер я сидел в Старбаксе со своим другом, после чего мне позвонили по телефону и уведомили меня о трансфере. Я срочно выехал к базе «Уигана», но по пути аккумулятор моего телефона сел. У меня с собой не было больше ничего, и я спросил дорогу у трех прохожих, прежде чем доехал до базы «Уигана».

Что самое смешное, первые двое указали мне неправильный путь. Мне помогли три мальчика, которые развернули меня в другую сторону и подробно рассказали, как добраться до базы. Базу «Уигана» найти было непросто: мне пришлось ехать по крошечной грунтовой дороге и преодолевать ямки. Спасибо тем трем парням, что помогли мне. Я отблагодарю их подарком, как только увижу их в следующий раз.

33-летний шотландец провел за «Блэкберн» 99 матчей, в которых забил 27 голов.